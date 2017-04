Extra Time over agressieve Gent-Club: "Rivaliteit is ontploft"

Volgens Hein Vanhaezebrouck waren de scheidsrechters niet klaar voor een topwedstrijd. Vooral de vierde scheidsrechter moest het ontgelden. "Als die na tien minuten al dreigt om beide coaches van het veld te sturen, dan zit er iets niet juist. Dat heb ik in Europa nooit gezien."

Maar dat is volgens de analisten een verkeerde vergelijking door de gespannen sfeer. "De voorbije drie jaar is de spanning zo gestegen dat het niet normaal is hoe agressief ze aan de wedstrijd beginnen", zegt Degryse.

"Club kampioen, Gent kampioen: de strijd is veel heviger geworden. De rivaliteit is bij wijze van spreken ontploft. Vroeger was Club een grote ploeg en Gent een subtopper, maar die kloof is dichtgereden. De strijd is nu enorm explosief."