Club-verdediger Engels: "Ik hoop na dit seizoen op een transfer"

Bjorn Engels verscheen na een uurtje wel op het veld, maar niet in de Brugse defensie. "Tijdens de opwarming in de tweede helft werd me gezegd dat ik me moest voorbereiden op een invalbeurt als spits", zegt Engels.

"Dan denk je toch eens na. Ik heb dat al 5 à 10 minuten gedaan, maar geen halfuur. Dat is toch wennen."

Engels kreeg twee prima kansen, maar kon Kalinic niet vloeren. "Ik moest een van die twee ballen binnenschieten, spits of geen spits. Daar lig je toch even wakker van."