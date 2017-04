De Vlieger: "Nog niet al te veel zorgen maken over Club Brugge"

De Vlieger: "Club creëerde nog veel kansen tegen Gent" De Vlieger: "Club creëerde nog veel kansen tegen Gent"

Zowat alle aanvallende spelers van Club Brugge liggen in de lappenmand. Geert De Vlieger vindt dat Club zich moet optrekken aan de vele kansen die het had tegen AA Gent. "Want ondanks alle afwezigen heeft Club wel heel wat kansen gecreëerd", klinkt het.