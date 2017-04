Potige duels in Gent eindigen in ziekenwagen voor Vossen

Wedstrijden tussen AA Gent en Club Brugge worden altijd op het scherpst van de snee gespeeld. Dat het gisteren voor beide clubs de eerste wedstrijd van de Play-offs was, zorgde waarschijnlijk voor extra motivatie en geldingsdrang.

De fysieke strijd in de Ghelamco Arena ontaardde een aantal keer in een veldslag en/of haantjesgedrag. Jelle Vossen leek achteraf het grootste slachtoffer. Hij kreeg helemaal op het einde van de match een kniestoot in de rug en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Vandaag hoopt Club duidelijkheid te krijgen over zijn toestand.