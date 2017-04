Vandenbempt: "Gent-Club was bij momenten een ordinaire schoppartij"

Winnen op Zulte Waregem is sterk. Want thuis had Dury dit seizoen nog niet verloren. Het was wel een zege van Anderlecht die we dit seizoen al vaak hebben gezien: met weinig bekoorlijk voetbal en zonder overschot.

Weiler vond dat Anderlecht voor de rust heel goed speelde. Maar dan bedoelt hij niet sprankelend voetbal, maar wel collectief sterk en perfect georganiseerd spelen.

Anderlecht voelt zich in zijn sas buitenshuis, in tegenstelling tot Club en Gent. Maar toen Zulte Waregem na de rust wakker werd, stond Anderlecht veel te veel in de eigen rechthoek te verdedigen. En Anderlecht vergat daarna ook te voetballen en had een paar keer geluk.

En dan is er vaak een klasseflits nodig. Deze keer kwam die van Tielemans (niet voor het eerst), maar die levenslijn heette ook al vaak Teodorczyk. Dus dit is de manier waarop Anderlecht het dit seizoen wil doen, in de filosofie van Weiler: hard werken voor een resultaat. En voorlopig is dat met succes.