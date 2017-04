Vanderhaeghe: "Die vanzelfsprekendheid van KVO in PO1, daar wil ik voor waarschuwen"

We hebben wat meer ervaring en in vergelijking met vorig seizoen spelen we nu ook écht thuis. In Roeselare was dat toch nog anders. Voor ons eigen publiek kunnen we iets meer.

Die mentaliteit zal nodig zijn om een goeie start te maken vanavond. Vorig seizoen leed KVO drie nederlagen op een rij in het begin van PO1. Vanderhaeghe: "Onze start moet nu beter zijn. We kunnen op 3 punten van de leider komen."

"We beginnen op Charleroi, een rechtstreekse concurrent die we achter ons willen houden. Dan ontvangen we Zulte Waregem, waar we revanche kunnen tegen pakken voor de beker, en dan volgt thuis Anderlecht, dat drie dagen ervoor Europees zal hebben gespeeld tegen Manchester United. Ja..."

"We zijn nu beter gewapend dan vorig seizoen. We hebben wat meer ervaring en in vergelijking met vorig seizoen spelen we nu ook écht thuis. In Roeselare was dat toch nog anders. Voor ons eigen publiek kunnen we iets meer."

"Of dat met de herstelde Silvio Proto in doel is? Dutoit verdiende het om de bekerfinale te spelen. Silvio had tot de finale nog maar twee matchen gespeeld en was intussen nog eens slecht gevallen. Momenteel blijkt Silvio bijna weer op zijn topniveau te zijn. Ik denk wel dat we hem in PO1 zullen terugzien, ja."