Preud'homme: "Wat ik volgend seizoen ga doen? Ik weet het echt nog niet"

Ik heb nooit gedacht: was ik maar gestopt na de titel. De Champions League-periode is een moeilijk moment geweest, maar elk seizoen heb je van die periodes.

Ik heb nooit gedacht: was ik maar gestopt na de titel. De Champions League-periode is een moeilijk moment geweest, maar elk seizoen heb je van die periodes.

"Ik heb dus nooit gedacht: was ik maar gestopt na de titel. De Champions League-periode is een moeilijk moment geweest, maar elk seizoen heb je van die periodes. Of dat nog moeilijker is nu ik wat ouder ben? Neen, of je nu 20 bent of 58: het blijft even moeilijk en op andere momenten blijft het even schitterend."

Preud'homme had voor het seizoen aangekondigd wat meer afstand te nemen van het voetbal en af en toe mentale rust in te bouwen. Daar is niet veel van in huis gekomen. "Ik heb tijdens interlandweken telkens een week rust genomen en soms na een wedstrijd ook eens een dagje. Maar minder dan verwacht, dat wel, ja."

"Als ik bij Club gestopt was, was ik nu misschien bondscoach van België. Een aantal mensen had dat graag gewild of zou me gevraagd hebben, maar nogmaals: ik heb beslist om bij Club te blijven. Met de Rode Duivels ben ik nu dus absoluut niet bezig."