Lukasz Teodorczyk ondertekent contract tot 2020 bij Anderlecht

Anderlecht huurt Teodorczyk dit seizoen van het Oekraïense Dinamo Kiev. In de huurovereenkomst van een jaar werd vorige zomer ook een optie tot aankoop opgenomen. Hoeveel Anderlecht betaalde om de aanvaller definitief te transfereren, is niet bekend. Volgens de geruchtenmolen zou het bedrag rond 4,5 miljoen euro schommelen.

De Pool heeft met 20 competitiedoelpunten, waarmee hij topschutter is in België, een heel groot aandeel in de leidersplaats die Anderlecht bekleedde na de reguliere competitie van 30 speeldagen. Vrijdagavond openen de Brusselaars PO1 op het veld van Zulte Waregem.

Ook in de Europa League was Teodorczyk met 5 treffers belangrijk voor paars-wit, dat volgende maand in de kwartfinales Manchester United bekampt. In totaal vond Teodorczyk dit seizoen in 41 wedstrijden 28 keer de weg naar het net.