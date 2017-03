Simons: "Kans bestaat dat ik doorga als ik mij zo goed blijf voelen als nu"

"We bekijken nog of we er nog een jaartje aan vastplakken", zegt de aanvoerder van Club Brugge. "Net zoals de voorbije jaren zullen we naar het einde van het seizoen toe bepalen of we er nog een jaar bijdoen of niet. Of in een andere functie, dat is nog open."

"Op dit moment voel ik mij nog heel goed, maar ik wil niet te ver vooruit plannen. Ik ben de 40 voorbij, dan moet je kijken hoe het er binnen een maand of twee voorstaat. Voor mezelf heb ik nog geen beslissing genomen."

"Maar als ik mij op het einde van het seizoen nog voel zoals nu, dan zit de kans erin dat ik nog een jaartje doorga. We zullen wel zien. Het kan heel snel veranderen."