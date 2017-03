KV Mechelen mist aanvoerder Seth De Witte in Play-off 2

KV Mechelen hoopt De Witte fit te krijgen voor volgend seizoen. KV Mechelen hoopt De Witte fit te krijgen voor volgend seizoen.

Seth De Witte, de kapitein van KV Mechelen, wordt vandaag geopereerd aan de adductoren en zal drie tot vier maanden out zijn. De 29-jarige verdediger komt dus niet in actie in Play-off 2. "We hopen hem fit te krijgen voor de start van het nieuwe seizoen", klinkt het bij KV Mechelen.