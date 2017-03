Vanhaezebrouck: "Zonder de wintertransfers hadden we wellicht Play-off I niet gehaald"

"Ik heb gesproken over een overgangsjaar: we hebben belangrijke spelers zien vertrekken, sleutelspelers lagen in de lappenmand en de zomertransfers waren niet allemaal geslaagd. Dat was een testcase voor AA Gent. Hoe ga je daarmee om?"

"Als we nu in het moeilijke jaar in de top 3 kunnen eindigen en dan moeten we voortbouwen volgend jaar. Het moet de bedoeling zijn om de belangrijke elementen van de groep samen te houden, een jaar te bouwen op die ploeg om weer voor top 3 te gaan."

"Ik blijf erbij dat we nog altijd op koers zitten voor onze doelstelling en dat is elk jaar top 3 halen. In een periode van 5 jaar moet je één kampioen worden, je zal misschien één keer Play-off I missen, maar die andere 3 keer moet je in de top 3 eindigen. Als ze in Gent om de 5 jaar kampioen spelen, dan zullen ze hier heel gelukkig zijn."