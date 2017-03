Vanhaezebrouck: "Het is niet muisstil rond mij, er zijn contacten"

De kans dat ik volgend seizoen nog trainer ben van Gent is groter dan dat ik weg ben. Maar als er zich plotseling iets interessants aandient, dan zal ik dat in overweging nemen.

"Binnen de club is er altijd de vraag geweest om op langere termijn te werken. Het was toen te druk, maar we zullen eerstdaags om de tafel zitten. En dan zien we wel waar we naartoe gaan."

"Het is niet dat ik snel op iets anders spring, zo zit ik niet in elkaar. De kans dat ik volgend seizoen nog trainer ben van Gent is groter dan dat ik weg ben. Ik heb nooit gezegd dat ik zou vertrekken. Maar als er zich plotseling iets interessants aandient, dan zal ik dat in overweging nemen", zegt Vanhaezebrouck.

"Het is niet muisstil rond mij, er zijn verschillende contacten. Het is aan mij om in te schatten of het moment er is om te vertrekken. Daar is nog geen besluit genomen. Dat zou nog altijd kunnen."

"Maar het is niet zo dat ik elke dag de brievenbus opendoe om te kijken of er een brief in ligt met een voorstel. Ik sta er niet meer voor open dan vorig jaar." Toen zei Vanhaezebrouck dat hij nog niet klaar was in Gent.