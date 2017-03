Mazzu: "Ik zou Charleroi nooit verlaten voor Standard"

Uiteindelijk hebben we 25 van de 30 speeldagen in de top zes gestaan. Het is dus geen toevalstreffer.

“Maar het is ook een opluchting want het was moeilijk op het einde. Zeker aanvallend was het niet meer top, maar we hebben dat gecompenseerd met een goeie organisatie. Het zou jammer geweest zijn als we er na dit seizoen niet bij waren geweest. Uiteindelijk hebben we 25 van de 30 speeldagen in de top zes gestaan. Het is dus geen toevalstreffer."

Heeft het ticket voor POI meer waarde nu topclubs als Genk en Standard er niet bij zijn? "Misschien wel. Maar mijn boodschap voor de spelers is nooit om te knokken om anderen te doen verliezen, wel om zelf te winnen. Die nuance is belangrijk. We wensen de andere clubs geen ongeluk toe. We hebben niet geprobeerd de andere clubs uit POI te houden, we wilden er zelf gewoon bij zijn."

Herinnert Mazzu zich nog de voorspellingen van de analisten voor het seizoen? "Ik denk niet dat wij bij de top zes stonden. Deze winter hadden we ook een moeilijke periode, dus toen waren de kenners er nog meer van overtuigd dat we het niet zouden halen. Maar de spelers hebben alles uit de kast gehaald. Het is leuk om de analisten ongelijk te geven. Dat is een extra motivatie."