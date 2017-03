Van Holsbeeck voor de start van POI: "De honger die de laatste jaren weg was, is terug"

"Als manager redeneer je dat de titel en het bijhorende Champions League-ticket financieel het belangrijkste zijn. Het verschil met de Europa League is immers enorm."

"Maar nu we zo ver geraakt zijn in die Europa League... In het Frans zeggen ze "l'appetit vient en mangeant" (je krijgt honger door te eten). Je voelt dat de Europa League nu leeft in de club."

"Als we 60.000 tickets hadden kunnen verkopen, dan hadden we ze verkocht. Dat bewijst trouwens dat we een nieuw, groter stadion kunnen vullen."

"Ik voel dat we de spelers in de Europa League niet zullen kunnen tegenhouden. Ze hebben allemaal de ambitie om naar een topcompetitie te vertrekken en waar vind je een beter podium dan in een Europese kwartfinale tegen Manchester United?"