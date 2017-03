Verschueren na zijn operatie: "Hoop tegen Gent al in tribune te zitten"

De eremanager was de voorbije weken nog dikwijls te zien op Anderlecht. "Het is snel gegaan. Ik was aan het vermageren en mijn huisdokter heeft me dan naar het ziekenhuis gestuurd voor een coloscopie. Zo hebben ze ontdekt dat ik een tumor in mijn dikke darm had die meteen verwijderd moest worden."

Toch heeft Verschueren nooit gepanikeerd. "Ik kreeg meteen ook het goede nieuws dat er geen uitzaaiingen waren. Dinsdag zou ik naar huis mogen."

"Of ik het voetbal hier niet mis? Ik heb mijn gsm en ik volg alle actualiteit. Ik zal morgen naar de Rode Duivels kijken en zondag naar de koers."

"Ik zou graag onze thuismatch tegen Gent al opnieuw kunnen gaan bekijken in het stadion. Ik heb met de dokter afgesproken dat we er alles aan zullen doen. Anderlecht is mijn leven. Ik kan daar geen afstand van nemen."