KV Oostende stelt Lombaerts officieel voor (in Durbuy): "Ik kom niet uitbollen"

Lombaerts werkt het lopende seizoen af bij Zenit Sint-Petersburg, maar hij kijkt al uit naar zijn transfer richting Belgische kust.

"Ik ben blij dat alles al in kannen en kruiken is", zegt Lombaerts. "Tijdens de vorige transferperiode viel de overgang op de valreep nog in het water. Ik had weinig zin om te wachten op een nieuwe transferperiode. Nu weet ik waar ik sta en kan ik in schoonheid afscheid nemen van Zenit."

"Mijn dochter Victoria is 6 maanden oud. Samen met mijn vrouw besloot ik dat het tijd was om terug te keren naar België. Bovendien ben ik van Brugge en is het dus mooi meegenomen dat ik in mijn geboortestreek zal spelen."

"Daarnaast is KVO razend ambitieus. Ik wil de club helpen om de ambities waar te maken. Wees maar zeker dat ik hier niet kom uitbollen. Zo volgde ik de bekerfinale (die Oostende verloor van Zulte Waregem, red) op televisie in Rusland en leefde ik intens mee. Ja, het zou fantastisch zijn om met KVO de Europa League in te gaan."