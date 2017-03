Dury: "Blij met promotie van Decuyper, maar er is kleine wonde geslagen"

Decuyper durfde en luisterde ook naar Dury. "Ik herinner me dat hij de manager van Eden had ontmoet in het olympische dorp in Londen. Hij zei me al lachend: "Ik ga Eden kopen." Ik zei: "Nee, koop Thorgan." Die had toen geen cv, maar we hebben hem gehaald. Qua pr stond daar heel veel tegenover."

"Het advies dat ik toen gaf, heeft Decuyper helemaal gevolgd. Uiteindelijk zijn we daar heel goed mee geweest. Dat was ook Patrick. Net daarom vind ik dat zulke mensen de kans moeten krijgen om hun ding te doen in eerste klasse."