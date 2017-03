Dury: "Spelers niet motiveren met statistieken van de pest, maar met supergevoel van nu"

Wij kunnen geen spelers binnenhalen van 500.000, 600.000, 700.000 of 800.000 euro. Maar we moeten misschien ook eens gaan zeggen dat we dat willen doen. Dan zit je in een ander verhaal...

Wij kunnen geen spelers binnenhalen van 500.000, 600.000, 700.000 of 800.000 euro. Maar we moeten misschien ook eens gaan zeggen dat we dat willen doen. Dan zit je in een ander verhaal...

"En ik ben daar nu al mee bezig. We hebben daarover al een meeting gehad. We moeten versterken. We willen onze verantwoordelijkheid in Europa nemen. Je kunt niet het Europese ticket willen afdwingen en daar dan niks mee doen. Ik wil de Belgische coëfficiënt behouden. Ik wil die uitstraling tonen in de zes Europese duels en ondertussen mee zijn in de linkerkolom in de slipstream van de PO I-ploegen."

"Ik heb ook gezegd dat het niet meer mag zijn van "We kunnen niet". Ik denk dat we mee moeten, al moeten we weliswaar onze plaats kennen."

"Ik vind dat we onze rol moeten blijven spelen. En dat is, om het met de woorden van Marc Coucke te zeggen, kietelen aan de voeten van de G5."

De aanpak en het budget van Oostende en Zulte Waregem is verschillend. Is de prestatie van Zulte Waregem dan straffer? "Ik vergelijk niet. Ik heb het wel voor Coucke op een bepaald vlak: hij zet goeie mensen - Devroe, Vanderhaeghe - op de juiste plaats."

