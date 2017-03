Swerts: "Ze dachten bij Westerlo zeker dat ik een paljas ben?"

In plaats van mij een standbeeld te geven, hebben ze mij voor de aap proberen te houden

"Die club is virtueel failliet en wij waren bereid die zorgen over te nemen. Ik had op iets meer dankbaarheid gehoopt."

"In plaats van mij - en ik zeg dit figuurlijk - een standbeeld te geven, hebben ze mij voor de aap proberen te houden. Ze dachten zeker: die Swerts is een paljas? Ik werd het zo beu als koude pap."

"Wij zijn er met de beste bedoelingen ingestapt. Zij zitten in hoge geldnood en wij hebben wat mogelijkheden via onze fondsen. Vertrouwen is de basis."

"Maar als je geen nagel hebt om aan je kont te krabben, moet je ook niet 4 weken naar de Côte d'Azur gaan. Echt baas willen blijven, is gewoon belachelijk. Komaan, degene die betaalt, is baas. Maar als ze mij niet vertrouwen, hoeft het voor mij niet."