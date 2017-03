Trainers die naar tribune gestuurd worden, moeten 5.000 euro betalen

Clubs waarvan de trainers naar de tribunes gestuurd worden, zullen voortaan 5.000 euro moeten betalen aan de Pro League. Ook wanneer de coach daarna nog probeert te communiceren met zijn technische staf, moet de club een boete van 5.000 euro betalen. "We sporen de clubs aan om dat af te trekken van het loon van de trainer."

Ook uitspraken over de wedstrijdleiding via de (sociale) media kunnen bestraft worden. "Kritiek op zich moet kunnen als die gaat over de prestaties, maar vooringenomenheid over scheidsrechters is uit den boze." Op termijn zullen dergelijke uitspraken ook disciplinair vervolgd kunnen worden.