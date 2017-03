Dury over play-offs: "Ofwel worden we eerste, ofwel eindigen we vijfde"

Aangezien Zulte Waregem in de reguliere competitie tegen de clubs uit Play-off I slechts 8 op 30 kon sprokkelen, lijkt Essevee niet meteen een grote kandidaat voor een plek in de top 2. "Maar Play-off I is toch iets anders", countert Dury. "In de uitmatchen was het verschil niet zo groot en thuis kun je altijd iets forceren."

Is het seizoen van Zulte Waregem dankzij de bekerwinst overigens al geslaagd? "Voor mij mag het stoppen", lachte Dury. "Of we nu ontspannen naar de play-offs trekken? We moeten correct blijven tegenover de competitie."