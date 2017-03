Didier Segers: "Ik begon te drinken om alles te vergeten"

"Dan heb ik uiteindelijk mijn eerste vrouw en kindje laten zitten. Daar heb ik veel verdriet over. Dat mocht ik niet doen. Maar ja, ik had te veel adrenaline, had ADHD, was borderline... Een mooie cocktail."

Als gevolg van zijn levenswandel ziet Segers zijn vier dochters nu nog nauwelijks. "Een tijdje geleden hadden we afgesproken om iets te gaan eten. Maar ik had een stuk in mijn kloten."

"Ze hebben alle vier gehuild als kleine kinderen. Ik was het volledig vergeten, maar was niet in staat om op restaurant te gaan. Erg, hé? Heel erg. Sindsdien zie ik ze niet meer. Ze nemen zelfs niet meer op."