Maes: "Een eerste ontslag als trainer komt hard aan"

Genk vreesde bovendien toen al dat het Play-off I zou mislopen. "Na al die wedstrijden is een dipje met zo'n jonge groep normaal. Dat is een stap in het volwassen worden. Ook voor mij: je moet eens ontslagen worden om te kunnen terugslaan."

En nu? Heeft Maes al aanbiedingen gehad? "Ja, uit het buitenland. En in België is het nu volle bak aan de gang. Mijn keuze is nu belangrijk. Ik wil een club met heel veel ambitie."

"Of ik dan aan een van de ploegen uit Play-off I denk? Die ploegen hebben een mooi parcours afgelegd, maar je weet nooit of daar verschuivingen zullen zijn. Dat is wel mijn ambitie. Elke coach wil een topteam trainen."