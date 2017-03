Anderlecht-killer Tim Matthys krijgt nieuw contract bij KV Mechelen

Op KV Mechelen hangt een goeie vibe. Ik ben blij dat ik daar deel van kan uitmaken. Mijn doelpunt tegen Anderlecht was mijn mooiste moment tot nu toe op KV. Dat was zeer emotioneel.

KV Mechelen stond zo op de drempel van POI, maar een week later liep het alsnog verkeerd in de beslissende match tegen AA Gent.

Matthys, dit seizoen goed voor 28 competitie-optredens en 2 bekermatchen, had in Mechelen nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar zal er nog minstens een seizoen aan vastplakken. Hij heeft immers bijgetekend tot juni 2018.

"Ik ben zeer tevreden", zegt Matthys op de website van KVM. "Ik voel me hier echt goed, dan is het altijd spannend of die contractverlenging er komt. De club laat zien dat ze in mij gelooft, daar ben ik dankbaar voor."

"Op KV Mechelen hangt een goeie vibe. Ik ben blij dat ik daar deel van kan uitmaken. Ik heb een goed contact met de supporters en alle medewerkers van de club."

"Mijn doelpunt tegen Anderlecht was mijn mooiste moment op KV, dat was zeer emotioneel. Ik was vooral zeer gelukkig dat ik de supporters die avond tevreden naar huis kon sturen."