Moeskroen over "rare uitslagen": "Ze mogen onze bureaus en telefoons uitpluizen"

Hij doelde op overwinningen van concurrent Moeskroen op Standard en KV Kortrijk, waardoor Moeskroen op de valreep het behoud afdwong en Westerlo naar 1B tuimelde.

Vrijdag pakte een krant met het nieuws uit dat de cel voetbalfraude van de politie de overwinning van Moeskroen op het veld van Kortrijk aan het onderzoeken is, al bleek later op de dag dat er van een officieel onderzoek geen sprake is.

Toch zit het de bestuurders van Moeskroen niet lekker dat hun naam in opspraak komt. "Wij zijn geshockeerd door de insinuaties in de pers en ontkennen dat we iets verkeerds gedaan hebben", zegt Moeskroen.

"Wij hebben altijd de resultaten van onze tegenstanders gerespecteerd en we verwachten van andere clubs hetzelfde. Het is misplaatst om ons aan te vallen. Als het nodig is, zullen we aan elk onderzoek meewerken. Ze mogen onze bureaus komen leeghalen en onze telefoons onderzoeken: ze zullen niks vinden."