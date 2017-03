8 scheidsrechters kunnen vanaf 1 juli als semiprof in dienst komen

"Als onze scheidsrechters semiprofessionals worden, zal dat vanzelfsprekend een positief effect hebben op hun prestaties, aangezien ze nog meer tijd kunnen vrijmaken voor de arbitrage" zegt de KBVB.

"We hebben veel talentvolle scheidsrechters, maar die hebben niet altijd de gewenste middelen om vooruitgang te boeken. Deze stap naar het semiprofessionalisme, samen met een meer centrale coaching-aanpak van het voltallige scheidsrechterskorps, is uitstekend nieuws voor de refs die progressie willen blijven maken."

"De Jupiler Pro League, de Proximus League en de Croky Cup hebben baat bij een arbitrage die de ambitie heeft om het niveau te verbeteren. We koesteren daarenboven meer dan ooit de ambitie om Belgische scheidsrechters af te vaardigen op het hoogste internationale niveau. Om dat doel te bereiken, moeten we absoluut een extra stap zetten op structureel vlak."

De scheidsrechters hebben tot 14 april om het voorstel te bekijken en eventueel te overleggen met hun huidige werkgever. Vanaf 1 juli kunnen er maximaal 8 halftijds in dienst treden, het seizoen erna is er sprake van 10 refs, in 2019 van 12.