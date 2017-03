"Er is nog geen officieel onderzoek geopend naar Kortrijk-Moeskroen"

"Er werd aanvankelijk gezegd dat er een onderzoek liep bij het federale parket en dat dat onderzoek eigenlijk al geopend was voor aanvang van de wedstrijd. Volgens de informatie die we nu hebben van het parket is dat niet het geval", zegt Sporza-voetbaljournalist Peter Vandenbempt.

"Het is wel degelijk onderzocht. De politie was vooraf op de hoogte dat er misschien wat aan de hand zou zijn en twee agenten van de cel voetbalfraude hebben dat onderzocht. Daarvoor zijn ze op bezoek geweest bij Kortrijk en Westerlo."

"Westerlo dacht dat er een officieel onderzoek liep, maar ze zijn toch verkeerd ingelicht. Als er pas onderzoek geweest is na de wedstrijd is het misschien ook een heel stuk moeilijker om nog met concrete bewijzen te komen. En de vraag is of er ooit nog een officieel onderzoek geopend zal worden."

Westerlo-manager Herman Wijnants weigert voorlopig de eindrangschikking te ondertekenen. "Zonder strafrechtelijk onderzoek heeft Wijnants eigenlijk geen grond meer om niet te tekenen. De hoop op een reddingsboei voor Westerlo is een flink stuk kleiner geworden. Het ziet ernaar uit dat de zaak met een sisser zal aflopen", besluit Vandenbempt.