Vandenbempt: "Gerecht startte al voor de match van Moeskroen onderzoek naar corruptie"

Ondertussen is het dossier over deze match ook al bij de UEFA geraakt. Onze landgenoot Karl Dhont, het hoofd van de anticorruptiecel bij de Europese voetbalbond, zou zich nu ook met die wedstrijd bezighouden.

"Ondertussen is aan mij bevestigd dat het gerecht vooraf inderdaad al met een onderzoek gestart was naar mogelijke corruptie. Dat zou betekenen dat ze vooraf al onderzoeksdaden hebben kunnen stellen. Ze zouden bijvoorbeeld telefoongesprekken hebben kunnen afluisteren of mensen hebben kunnen schaduwen. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn in het onderzoek."

Ook Westerlo, de ploeg die door de zege van Moeskroen zakte naar 1B, kreeg al bezoek van het parket. "Er bestaat een regel van de Pro League. De stand na de reguliere competitie moet door elke club afgetekend worden. Een club die tekent, aanvaardt onvoorwaardelijk die eindrangschikking. Maar Westerlo heeft dat nu geweigerd."

"Zij zeggen: "Op basis van de informatie die we nu hebben, en op basis van het feit dat er een strafrechterlijk onderzoek loopt, kunnen wij deze stand niet tekenen". Het gevolg voor de club is wel dat ze de laatste schijf van het tv-geld, zo'n 250.000 euro, voorlopig niet krijgen."

"De Pro League is niet blij met de beslissing van Westerlo. Maandag is er een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. Het is afwachten of Westerlo daar de steun krijgt van de andere clubs. Ik mag hopen van wel."