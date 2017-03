Ceulemans: "60 is speciaal, maar we doen toch gewoon voort zoals normaal"

Geen groot feest voor de 60e verjaardag van Jan Ceulemans, wel een biografie: "Recht in de ogen". "Ze hebben het mij jarenlang gevraagd, tot ik zei: "Als ik 60 word, wil ik er nog wel eens over nadenken." En nu is het zover. Ik ben er wel tevreden mee."

Ceulemans vluchtte speciaal naar Spanje om de media te ontwijken op zijn verjaardag zelf. "60 is toch iets speciaals. Ik ben blij dat ik nog leef, want veel mensen halen dat zelfs niet. Maar voor de rest doen we gewoon voort zoals ervoor."