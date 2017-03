Sportief directeur Moeskroen: "De 6 op 6 was helemaal verdiend"

"De redding van Moeskroen is een mirakel", vertelde een opgeluchte Selak. "Ik heb net als iedereen getwijfeld na de nederlaag tegen Waasland-Beveren. Maar we wisten dat er nog iets mogelijk was in die twee laatste wedstrijden. Want, in tegenstelling tot Westerlo, hadden onze tegenstanders niets meer te winnen of te verliezen."