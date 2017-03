Joos in Extra Time: "Stuur spelers van Kortrijk week op strafkamp"

"Maar ik hoop dat hij dat dan ook in de kleedkamer tegen zijn spelers heeft gezegd en dat dat bij die spelers is doordrongen", zegt Joos.

"Want zodra de match begon, was het een aanfluiting. Het was verschrikkelijk hoe Kortrijk speelde: weinig lopen, alle duels werden verloren, foute passes, de keeper was zwak. Het was een drama."

Waarna Marc Degryse suggereerde dat die keeper toch ook maar raar deed. "Nee, Marc, ze deden juist niets raars. Want ze bewogen niet. Dat stuit me enorm tegen de borst."