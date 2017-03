Mannaert: "Geloof erin dat we het beste Club weer zullen zien in de play-offs"

Een aantal spelers is aan rust toe. Daarom gaan we nu op stage naar Spanje om de hoofden vrij te maken.

Een aantal spelers is aan rust toe. Daarom gaan we nu op stage naar Spanje om de hoofden vrij te maken.

"Dat valt te verklaren doordat een aantal spelers toe is aan rust en door de afwezigheid van spelers met een individuele actie als Izquierdo, Limbombe en Diaby. Er zijn ook enkele spelers gewoon niet in vorm."

"Maar er is geen paniek. We hebben nu een korte stage in Spanje om de hoofden even vrij te maken. Ik geloof erin dat we in de play-offs weer het beste Club Brugge zullen zien."

"We hebben genoeg kwaliteiten in de groep en hebben al getoond dat we er op de belangrijke momenten staan. We hebben ook een fantastische thuisreputatie. Nu is het de uitdaging om het ook buitenshuis te tonen."