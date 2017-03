Mazzu riskeert schorsing op eerste play-off-speeldag na incidenten op Lokeren

Voor Charleroi was de wedstrijd van zondag op het veld van Lokeren levensbelangrijk. Als de mannen van Mazzu een punt pakten, waren ze zeker van Play-off I. Charleroi slaagde in zijn opzet, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Toen Damien Marcq zijn tweede gele kaart kreeg, ging Mazzu door het lint. Hij schopte enkele waterflesjes omver en werd door scheidsrechter Alexandre Boucaut naar de tribunes gestuurd. Daar kon Mazzu het niet goed vinden met de stewards.

Als Mazzu de schorsing aanvaardt, zal hij niet op de bank zitten tijdens het eerste Play-off I-duel. Tegen wie Charleroi zijn eerste wedstrijd moet spelen, wordt om drie uur bekend gemaakt.