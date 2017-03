Anderlecht is nu al zeker van derde voorronde Europa League

"De bekerwinnaar (Zulte Waregem of KV Oostende) speelt de groepsfase van de Europa League, de winnaar van de testmatch tussen een ploeg uit PO1 (afhankelijk van het resultaat van de bekerfinale en de klassering van de bekerwinnaar in PO1) en de winnaar van PO2 komt in actie in de tweede kwalificatieronde van de Europa League."

"Voor de Europa League-tickets speelt de eindrangschikking van de bekerwinnaar en die van Anderlecht een rol. Anderlecht is als winnaar van de reguliere competitie al zeker van een ticket voor de derde voorronde van de Europa League."