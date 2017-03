VIDEO: De "Sushi Bomber" slalomt KV Mechelen op een hoopje

AA Gent begint Play-off I met 25 punten, nauwelijks 6 minder dan leider Anderlecht. "In de play-offs kan het heel snel gaan", weet Brecht Dejaegere.

Twee jaar geleden kroonde AA Gent zich tot landskampioen. "Het leeft binnen onze groep. We gaan opnieuw voor de derde plaats", grijnst Dejaegere. "Dan zien we wel waar we eindigen."