Vandenbempt: "Gent sprintte goed, maar kwalificatie is niet meer dan normaal"

Gent verdient het om in Play-off I te zitten. Maar eigenlijk is die kwalificatie niet meer dan normaal, misschien zelfs het minimum.

Gent verdient het om in Play-off I te zitten. Maar eigenlijk is die kwalificatie niet meer dan normaal, misschien zelfs het minimum.

Als er een club is die in een overgangsjaar zit, is het Anderlecht wel. En daar moet de trainer gewoon kampioen spelen.

Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat Gent nu zeven punten minder heeft dan in zijn kampioenenjaar. Toen moest er een nieuwe ploeg gebouwd worden en was Vanhaezebrouck nieuw in Gent. Toen werd er in de winterstop geen 10 miljoen geïnvesteerd.

Zelfs vorig jaar had Gent 10 punten meer en dan hadden ze een zware, maar schitterende Champions League-campagne gespeeld.

Nog een keer: Gent heeft goed gesprint in moeilijke omstandigheden en verdient om in Play-off I te zitten. Maar eigenlijk is die kwalificatie niet meer dan normaal, misschien zelfs het minimum.