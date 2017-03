Hubert over Moeskroen-fans: "Beter laat dan nooit"

"Het was een slopend seizoen, met veel ups en nog meer downs. We zijn een paar keer afgeschreven geweest, maar dat is onze sterkte gebleken. We zijn een keer meer opgestaan dan we neergegaan zijn."

Het bezoekersvak was in Kortrijk volledig uitverkocht. Dat stemde Hubert gelukkig, maar toch was hij ook kritisch voor het beleid van de Henegouwse club. "Er was vandaag meer volk dan op de meeste thuismatchen, op vorige week na. Beter laat dan nooit."

"Als je ziet hoeveel potentieel deze club heeft, heeft deze club nood aan een sportief project. Elke keer weer tegen de degradatie voetballen, blijft niet goed komen. Vraag dat maar aan Westerlo."

"Op dat vlak hoop ik voor alle mensen dat er hier iets deftigs op poten gezet wordt op middellange termijn. Maar daar moeten we het nu niet over hebben. Laat ons vooral genieten van het feit dat we keihard voor het behoud gevochten hebben."