Proto: "Ik zal Dutoit klaarstomen voor bekerfinale"

Proto was maanden out met een knieblessure. "Ook met mijn knie ging het aardig. Ik had weinig last van pijntjes en heb me eigenlijk echt geamuseerd. De wedstrijd mocht gerust nog wat langer duren voor mij."

De penalty en de 2-2 bezorgden Proto toch een dubbel gevoel. "Ik ben een beetje gefrustreerd, omdat ik die penalty had kunnen pakken, maar ik gleed weg. Ik ben wel blij dat ik bijna weer op mijn niveau ben."

Zaterdag zet Proto weer een stapje opzij. "De coach heeft Dutoit een beetje gespaard voor de bekerfinale. Ik zal zijn eerste supporter zijn en ik zal mijn best doen om hem zo goed mogelijk klaar te stomen."