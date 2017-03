Preud'homme baalt: "Spelers konden geschiedenis schrijven"

We hebben dan wel 56 matchen op een rij gescoord, maar dit gelijkspel had nooit mogen gebeuren.

We hebben dan wel 56 matchen op een rij gescoord, maar dit gelijkspel had nooit mogen gebeuren.

Preud'homme alludeerde op de 0-1 van de bezoekers, een bal die al dan niet over de doellijn was. "Niemand kan zeggen of die bal over de lijn was. Maar dat neemt niet weg dat we te weinig getoond hebben in de eerste helft."

"Na de rust hebben we een oplossing gevonden, maar de grootste teleurstelling is dat je uiteindelijk toch nog de overwinning verspeelt. Anders hadden we drie jaar op een rij de reguliere competitie afgesloten als leider."

"Dat was vooraf ook mijn boodschap aan de spelers. Ze hadden geschiedenis kunnen schrijven. We hebben dan wel 56 matchen op een rij gescoord, maar dit gelijkspel had nooit mogen gebeuren."