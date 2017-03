Preud'homme: "Izquierdo is 6 weken buiten strijd"

Club Brugge zal aan de play-offs moeten beginnen zonder José Izquierdo. De Colombiaan blesseerde zich eerder deze week op training aan zijn adductoren en is enkele weken out.

"José kampt met een serieuze spierscheuring, dus dat betekent dat hij minstens zes weken buiten strijd is", zegt Michel Preud'homme. "We zullen dus andere oplossingen moeten zoeken, zoals vandaag in de tweede helft tegen STVV.”

Club mist niet alleen Izquierdo, ook Anthony Limbombe ligt nog in de lappenmand. “Ik zal nog tot halfweg de play-offs geen beroep kunnen doen op Limbombe", plakt de trainer van Club er een termijn op. Limbombe sukkelt met pubalgie.