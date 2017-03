Westerlo-manager: "Ik vind de uitslagen van de laatste weken toch raar"

"Ik ben bijna 40 jaar in deze club: dan komt het zeer hard aan als je dit nog moet meemaken", gaat Wijnants verder. "We moeten nu al onze moed bij elkaar rapen en volgend jaar kampioen proberen te spelen."

"Of we daar de middelen voor hebben? Ik weet dat 1B een zeer moeilijke reeks is, want de kampioen na de reguliere compeitie is eigenlijk nog geen kampioen. Geef ons nog even de tijd om dit te laten bezinken."

Waar is het volgens Wijnants foutgelopen? "We hebben tegenslag gehad bij de start en dan was er die miserie met Soudal (een overnamedeal sprong af, red). Ik weet niet of het gezever daarover een invloed op de spelers heeft gehad."