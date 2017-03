"Play-off I zou mooi zijn voor mensen die KV Mechelen gered hebben"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Ferrera: "Ik heb deze week geen extra nervositeit gevoeld" Ferrera: "Ik heb deze week geen extra nervositeit gevoeld"

Gaat KV Mechelen voor de eerste keer in de clubgeschiedenis Play-off I in? Een punt tegen Gent volstaat. "Maar we spelen om te winnen", blikt coach Yannick Ferrera vooruit.