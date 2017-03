Tielemans (19): "Mijn dochtertje brengt stabiliteit in mijn leven"

Vertrekken? Het enige dat ik zeg is dat ik zo hard mogelijk mijn best doe voor de club. Op het einde van het seizoen zal ik dan wel bekijken of ik al dan niet wegga. De Champions League? Die kan een rol spelen in mijn beslissing.

"Voor onze kopjes heeft het deugd gedaan dat we gewonnen hebben. Het was fysiek een zeer zware wedstrijd. We hebben hard moeten werken, maar we hebben de klus geklaard", zegt Tielemans.

"Of deze wedstrijd haar sporen zal nalaten? We hebben een vrij ruime kern, met spelers die misschien wat frisser zijn dan andere. Aan de trainer om te kiezen. Iedereen zal zijn kans krijgen, want we hebben nog een druk programma en willen zo ver mogelijk doorgaan in Europa."

Tielemans speelde zich de afgelopen weken in de kijker met enkele prachtige atoomschoten. De belangstelling van buitenlandse clubs is daardoor weer wat toegenomen.

"Ik hecht daar geen belang aan. Ik wil zo goed mogelijk presteren, de rest laat ik over aan mijn makelaar. Ook met een transfersom ben ik niet bezig. Ik kijk alleen naar mijn prestaties en ontwikkeling. En ik ben blij met mijn rol in de ploeg. Die is belangrijker geworden."

Staat Tielemans op het punt om na dit seizoen te vertrekken? "Daar ga ik geen antwoord op geven. Het enige dat ik zeg is dat ik zo hard mogelijk mijn best doe voor de club. Op het einde van het seizoen zal ik dan wel bekijken of ik al dan niet vertrek. De Champions League kan een rol spelen in mijn beslissing. Op dat toneel spelen is de droom van elke voetballer."