Vanhaezebrouck: "Play-off II is de kerker. Je ziet daar niemand"

Als je safe wil zitten, is winnen noodzakelijk. Daar gaan we voor.

"We zitten nu in een situatie waar we moeten omgaan. We hebben onze kansen een beetje weggegeven. Nu staan we met onze rug tegen de muur. We hebben het al drie weken overleefd. Nu is er nog één wedstrijd."

Bij winst is AA Gent zeker van Play-off I, maar een punt kan ook volstaan. "Als je safe wil zitten, is winnen noodzakelijk", vindt Hein Vanhaezebrouck. "We moeten niet te veel denken aan de andere wedstrijden. Wij gaan voor winst.