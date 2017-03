Diaby kan Club Brugge niet helpen in de play-offs

De Malinees heeft daar vandaag slecht nieuws over gekregen, want hij zal dit seizoen niet meer in actie kunnen komen. Een streep door zijn rekening en die van heel Club, nadat Diaby eerder al lang op de sukkel was met zijn buikspieren.

Club mist zondag in de slotmatch van de reguliere competitie ook al zeker Gouden Schoen José Izquierdo. De Colombiaan is out met een spierscheuring. Maandag volgt een nieuw onderzoek en meer nieuws over zijn onbeschikbaarheid.

Naast Izquierdo komt ook voor middenvelder Lex Immers de wedstrijd van zondag te vroeg.