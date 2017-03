Van Holsbeeck: "Weiler heeft van non-believers believers gemaakt"

"We wisten ook wel dat het niet perfect zou lopen op drie maanden tijd. Er vertrokken 13 spelers en 9 spelers kwamen erbij. We zijn Weiler altijd blijven steunen en hij is ook mee geëvolueerd met Anderlecht. Hij heeft alles vlug opgepikt en het is mede dankzij hem dat we vandaag staan waar we staan."

Niet alle supporters zijn even tevreden over de contractverlenging. "Dat is eigen aan deze club", reageert Van Holsbeeck. "Het houdt ons als bestuur scherp. We moeten die kritiek accepteren en zorgen dat we elke wedstrijd winnen en onze doelstellingen behalen."