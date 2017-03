Ballenjongens stelen de show in Extra Time met "gebroken nek" en kapotte stylo

Filip Joos verzamelde in zijn keek op de week twee hilarische beelden van ballenjongens. In Waregem stapte een moedige jongen af op de teleurgestelde Schuermans van Westerlo om een handtekening te vragen. Maar zijn balpen liet hem op dat cruciale moment in de steek.

En ook in Charleroi was een bijzondere rol weggelegd voor een ballenjongen. Toen Desolleil in de absolute slotminuut scoorde tegen Kortrijk, wist de ballenjongen met zijn vreugde geen blijf. Hij stormde het veld op om mee te vieren. "Geef hem alstublieft geen stadionverbod, want hij heeft waarschijnlijk al een gebroken nek", merkte Joos op.