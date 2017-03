Asselman: "Haan betrapte ons om 3 uur 's nachts aan de toog van de Petit Frère"

De Kleedkamer blikt steevast terug in een kleedkamer. In de aflevering over Standard was dat niet mogelijk. De club had geen plaats. "Standard wilde jullie niet ontvangen", legt Ruben Van Gucht uit.

Oud-speler en -coach Arie Haan is scherp voor zijn ex-club. "Ik begrijp het helemaal niet", stelt de Nederlander, "maar misschien begrijpen ze het voetbal niet. Ik denk dat Standard wat achterloopt in de omgang met oud-spelers."

Haan en zijn oud-spelers praatten dan maar in supporterslokaal De Edemolen. "Standard heeft overal supporters in België", weet Thierry Pister. "Aan de Waalse, de Vlaamse kant en zelfs in het hol van de leeuw: in Brussel."