Ferrera: "Ben veel veranderd sinds mijn ontslag bij Standard"

"Ik ben veel veranderd sinds mijn tijd bij Standard. Ik reageer nu anders. Als iemand iets verkeerds deed bij Standard, vloog ik er meteen op en begon ik ruzie te maken. Nu pas ik mij beter aan."

Ferrera legt het uit met een anekdote. "Een paar weken geleden had een speler geen zin om te trainen een dag na de match. Ik confronteerde hem ermee en hij gaf toe dat hij inderdaad geen zin had."

"Ik zei dat hij best naar huis ging en maandag pas terug moest komen. Daarna hebben we er nog vaak over gepraat en nu is het weer in orde. De speler speelt nu goed."

"Bij Standard had ik die speler ongetwijfeld afgemaakt in aanwezigheid van de andere spelers. Nu besef ik dat ik niet altijd de confrontatie mag aangaan."