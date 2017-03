René Weiler verlengt contract bij Anderlecht tot 2019

Het contract van Weiler, dat aanvankelijk liep tot 2018, is met een jaar verlengd. "Het was een unanieme beslissing van het bestuur", zegt CEO Herman Van Holsbeeck.

"De club is zeer tevreden over zijn werk. Hij heeft Anderlecht weer op de kaart gezet door een duidelijke visie op de spelersgroep over te brengen."

Weiler voelt zich door deze contractverlenging gesterkt. "Ik ben het bestuur erkentelijk voor deze blijk van vertrouwen. Dit seizoen staat in het teken van de wederopbouw. De basis is gelegd om voor de titel te strijden en zo ver mogelijk in Europa mee te gaan. Hier kunnen we op voortbouwen."